أخبار مصر | كلام نهائي.. وكيل "تضامن النواب": الدكتورة غادة والي ضمن التعديلات الوزارية الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلام نهائي.. وكيل "تضامن النواب": الدكتورة غادة والي ضمن التعديلات الوزارية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ستكون من ضمن التعديل الوزاري المُرتقب، كونها ستشغل منصب دولي كوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، في يناير القادم.

وأضاف أبوحامد، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن تغيير الدكتورة غادة والي بالتعديل الوزاري الجديد ليس بمعناه أنها أخفقت في ملف التضامن، بل بالعكس فهي حققت إنجازات كبيرة وتعيينها في المنصب الدولي تقديرًا لجهودها التي حققتها ولخبراتها، مُشيرًا إلى أن وزارة التضامن من أكثر الوزارات التي كانت تعمل بفاعلية خلال الفترة الماضية تزامنًا مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يطبق بإجراءات قوية، مُذكرًا أن هذا التطبيق كان لابد من أن يصاحب إجراءات حماية اجتماعية.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن الدكتورة غادة والي عملت بقوة في برنامج تكافل وكرامة وهذا يعد من انجازات الوزارة لأنه أكبر برنامج دعم نقدي بمنطقة الشرق الأوسط والذي بدأ بقيمة 5 مليار واليوم نحن نقترب من 20 مليار، وتابع: "البرنامج بدأ بعدد أسر قليلة واليوم بلغ عدد الأسر المُستفيدة من البرنامج نحو 3 مليون ونص أسرة بإجمالي 20 مليون مواطن تقريبًا".

