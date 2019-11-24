أخبار مصر | محافظ القاهرة يستجيب لحالة "ماما ناهد" وينقلها إلى دار رعاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يستجيب لحالة "ماما ناهد" وينقلها إلى دار رعاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بنقل سيدة مسنة من ذوى الإعاقة، تجلس في الشارع بأول منطقة كوبري أبو العلا، بوسط القاهرة، إلى إحدى دور الرعاية في حلوان، وذلك بعد ساعات من انتشار مشكلتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برعاية المحتاجين ومحدودي الدخل.

وكان قد نشر مجموعة من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشكلتها الخاصة بعدم توافر مسكن لها، وطلبها بتوفير غرفة وكرسى متحرك لتسهيل الحركة عليها، نظرا لبتر ساقيها، واستجابة لذلك، وجه محافظ القاهرة، محمد كمال، مستشار محافظ القاهرة، ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بالاتجاه إلى مقر تواجد السيدة واتخاذ اللازم، ونقلها إلى إحدى دور الرعاية وتم اصطحاب السيدة إلى دار عقيلة السماع في حلوان.