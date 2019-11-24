أخبار مصر | "جدعان السيدة".. مبادرة لمحافظة القاهرة بالتعاون مع "الإسكان" و"التضامن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جدعان السيدة".. مبادرة لمحافظة القاهرة بالتعاون مع "الإسكان" و"التضامن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ود. عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مراسم إطلاق مبادرة مشروع التنمية الاجتماعية لمنطقة روضة السيدة زينب تحت شعار " مشروع جدعان السيدة" والمتضمن مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في الجمعيات الأهلية بالعمل على تطوير سلوكيات مواطني المنطقة وحثهم على الحفاظ على المشروع والإضافة إليه مع توفير فرص عمل للقادرين على العمل منهم ، كذلك توفير الرعاية الطبية والاجتماعية والفنية والثقافية والرياضية لهم.

وبدأ الاجتماع بعرض فيلم تسجيلي عن منطقة روضة السيدة ( تل العقارب سابقاً ) استعرض خلاله منطقة تل العقارب قبل إزالتها ثم وضعها الحالي وفرحة الاهالي بانتقالهم إليها وكذلك عرض بعض احتياجاتهم مع أهمية وجود رعاية اجتماعية وصحية ورياضية لهم لتطوير السكان أنفسهم.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في كلمته التي استهلها بتهنئة الدكتورة غادة والي لإختيارها لمنصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة في فينا أن أولى توجيهات السيد رئيس الجمهورية توفير حياة كريمة للمواطن المصري من خلال توفير مسكن مناسب في مشروعات بها خدمات متكاملة تعليمية وصحية ورياضية وثقافية، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة يوجد بها (109) منطقة عشوائية منها 60 منطقة خطورة أولى ، و49 منطقة غير مخططة ، وقد تم الانتهاء من إزالة 26 منطقة عشوائية غير آمنة وجاري تطويرها ، كما تم تسكين أكثر من 18 ألف أسرة.

وأضاف المحافظ أن مشروع روضة السيدة يضم 816 وحدة سكنية و350 محل تجاري بتكلفة بلغت 330 مليون جنيه ، وقد تم إعادة تسكين أهالي المنطقة في وحدات سكنية كامة الفرش والتجهيز من الأجهزة الكهربائية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأشاد المحافظ بدور وزارة التضامن في تقديم الرعاية للأهالي بالمشروعات الجديدة من إدارة وفرش الحضانات وتقديم القروض الميسرة والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية ، وتقديم برامج التوعية المستمرة للأسرة على غرار ما تم تنفيذه بمنطقة الأسمرات ومشرع المحروسة 1 و2 وأهالينا 1 من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية لقاطني تلك المناطق والاندماج في مجتمع حضاري.

Advertisements

وأشار د. عاصم الجزار في كلمته إلى أن هناك اتفاق بوزارة الاسكان بأن العشوائيات هي مشكلة اجتماعية اقتصادية يظهر وجهها القبيح في العمران، وأن الوزارة بالتعاون مع محافظة القاهرة ووزارة التضامن قد انتهوا من إقامة المشروع وتجهيزه بالأثاث والأجهزة اللازمة والعمل حالياً على الارتقاء بالانسان بتوفير الخدمات والرعاية الاجتماعية والطبية وخلافه ، وأكد بأنه بنهاية هذا العام سيتم الانتهاء من القضاء على المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة.

كما أكدت د . غادة والي على جهود المحافظة ومعاناتها في تسكين 18 ألف أسرة ونقلهم من المناطق العشوائية إلى مساكن آمنة وما يصاحبها من عوائق ودخلاء ومحاولات البعض للاستيلاء على وحدات غير مستحقين لها.

وأشارت د . غادة والي إلى أهمية تعريف المواطنين بدورهم في المحافظة على المكان والاضافة إليه ، ولذا نشهد اليوم توقيع بروتوكول مع مؤسسة " اسمعونا " والتي لها خبرة بالعمل في بعض القرى المصرية وتعمل على الارتقاء بالبشر قبل الارتقاء بالحجر ، وأكدت أهمية العمل بشكل جماعي للحفاظ على المكان.

شهد اللقاء اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، وأشرف زكي نقيب الممثلين ، والفنان أشرف عبد الباقي ، والكابتن حازم إمام وأحمد شوبير ممثلين عن الرموز الرياضية ، وممثلي الازهر والأوقاف والكنيسة ، وعدد من قيادات المجتمع الأهلي وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.

