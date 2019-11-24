أخبار مصر | التعديل الوزاري| أمين سر قوى البرلمان: سعفان حقق طفرة كبيرة في الوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري| أمين سر قوى البرلمان: سعفان حقق طفرة كبيرة في الوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بوزير القوى العاملة، محمد سعفان، مؤكدًا انتظامه في حضور الجلسات ومتعاون بشكل كبير مع اللجنة.

وأشار "عبدالفتاح" في تصريح لبوابة الخليج 365، إلى أن الوزير مكسب كبير للقوى العاملة، ويتضح ذلك من خلال خفض نسبة البطالة التي كانت بنسبة ١٤% عام 2014، وانخفضت حتى الآن بنسبة 7%، وذلك من خلال ملتقيات التوظيف التي يتواجد بها رجال الأعمال، وتوظيف العديد من الشباب بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وذلك في حدود إمكانيات وموازنة الوزارة، مؤكدا أن الوزير حقق طفرة كبيرة في الوزارة.