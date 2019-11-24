أخبار مصر | التعديل الوزاري| عضو تعليم البرلمان: شوقي وعبدالغفار بذلوا جهدًا كبيرًا في العملية التعليمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديل الوزاري| عضو تعليم البرلمان: شوقي وعبدالغفار بذلوا جهدًا كبيرًا في العملية التعليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، ييذل جهدًا كبيرًا، خاصة وأن الوزارة تصدر أكبر قدر من القوانين الخاصة بالتعليم العالي والتي يتم عرضها على اللجنة ومناقشتها، مشيرة إلى أن الوزير متواجد دائما في المجلس أثناء المناقشات ومتعاون مع اللجنة بشكل كبير.

وعن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قالت عضو لجنة التعليم، إن الوزير وضع خطط لتطوير التعليم منذ تولية الوزارة منذ سنتين، سواء لرياض الأطفال أو نظام التابلت، مؤكدة أن خطته لم تحقق نسبة النجاح المطلوبة على أرض الواقع.

وأشارت "نصر" في تصريح لبوابة الخليج 365، إلى أنها ضد تغيير الوزير في هذه المرحلة، حتى وإن كانت نسبة النجاح قليلة، فهو الأجدر للقيادة لانه اصبح على دراية كاملة لنقاط القوة والضعف، مضيفة: "سنتين ليست مقياسًا للحكم على خطة تطوير التعليم، خاصة وأنه حال تولي وزير آخر سيقوم بالبدء من الصفر ولن يكمل المسيرة خاصة مع وجود نظام التابلت".

وتابعت: نظام التابلت لم يتحقق منه إلا القليل، وهو الاعتماد على الفهم فقط، مطالبة بتغيير نظام التقييم وأسلوب التدريس، كما أنه لابد من مواجهة الكثافة الطلابية في رياض الأطفال وعجز المعلمين حتى لا يؤدي إلى فشل خطة التطوير.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن الدكتور طارق شوقي، قليل الحضور بالمجلس في الفترة الاخيرة بسبب بسبب قلة القوانين التي يعرضها على اللجنة.

ومن الانجازات التي تمت في عهد الوزير طارق شوقي، هي:

- إنشاء العديد من المدارس اليابانية في بعض المحافظات والتي تتبع نهج جديد في التعليم من شأنه تطور المنظومة التعليمية، وتخريج طلاب قادرة على الابتكار.

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- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على وذلك بترجمة المناهج الجديدة لهم والاهتمام بمدارس الدمج وعمل مجمعات لخدمة أهالى التلاميذ من ذوى الاحتياجات الخاصة.

- إعداد برامج تدريبية متعددة للمعلمين لتنمية مهاراتهم وخاصة معلمي رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية بالإضافة إلى معلمي الصف الأول الثانوي وذلك بهدف التعامل الصحيح مع نظام التابلت وبنك المعرفة، وذلك للارتقاء بالعملية التعليمية، بما يضمن التواصل الفعال مع الطالب.

- توصيل الألياف الضوئية لكل المدارس الثانوية بالجمهورية، مع تركيب شاشات تفاعلية في فصول الأول الثانوي.

- إعداد بنوك أسئلة في كل المواد تقيس مهارات الفهم حتى يمكن الاستعانة بها في امتحانات نهاية العام الدراسي، كما يتم إعداد البنية التكنولوجية للامتحانات الإلكترونية والتي سوف تقضي على مشاكل التسريب تمامًا دون أي تدخل بشري.

- بدأت الوزارة فى وضع خطة لتحسين مستوى معيشة المعلمين وزيادة المرتبات، كما تتجه إلى وضع حافز أداء وتميز للمعلمين في حالة تحقيق نتائج متقدمة فى مستوى الطلاب داخل الفصل.

- ربط الوزير ترقى المعلمين بالتدريب على مصادر المعرفة المختلفة منها بنك المعرفة، وإتاحة فرصة للمعلمين لضم مدة الخدمة السابقة على التعاقد لشغل وظيفة معلم مساعد أخصائى.

- قرر الوزير عودة جميع المعلمين المغتربين فى مسابقة الـ 30 ألف معلم، كما تم إعادة تعيين المعلمين المفصولين في عدة محافظات، كما تبني مبادرة "تحدي الأمية"، تطوير المناهج التعليمية.