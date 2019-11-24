أخبار مصر | الفريق أول محمد زكي يلتقي وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفريق أول محمد زكي يلتقي وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيد جون رود وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات والوفد المرافق له.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين البلدين، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة فى القضاء على الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والإستقرار.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إمتداد وعمق العلاقات الإستراتيجية المصرية الأمريكية خاصة العسكرية وسبل التقارب والتعاون العسكرى مشيرًا إلى إستناد تلك العلاقات إلى العديد من الجهود والمواقف المشتركة لكلا البلدين، والتطلع لمزيد من التعاون العسكرى بكافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات إلى حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة الحالية والمستقبلية مزيدًا من التعاون المشترك بين الجانبين، وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

