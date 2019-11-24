شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الذكرى الثانية لواقعة «مذبحة الروضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحل اليوم الذكرى الثانية للواقعة التي عرفت إعلاميًا بـ«مذبحة الروضة»، والتي كانت بمثابة عملية إرهابية قام بها عدد من الإرهابيين في قرية الروضة الواقعة بمحافظة شمال سيناء 2017.

فوجئ المصلون أثناء صلاة الجمعة بمسجد الروضة بحوالي 25 إرهابيا تكفيريا، يرفعون علم تنظيم داعش الإرهابي، وقاموا بإطلاق الرصاص على المصلين من خلال أسلحة نارية.

وكان عدد الشهداء وصل لـ305 أشخاص من بينهم 25 طفلًا، ووصل عدد من المصابين إلى 128 مصابا. كما نفذت القوات المسلحة وقوات الشرطة حملة أمنية حينها في منطقة بئر العبد لملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في الهجوم، نتج عنها تدمير عدة بؤر إرهابية وضبط 22 إرهابيا.