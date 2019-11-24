شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» و«الري» تتفقان على ضبط الاستزراع السمكي والتحول إلى الري الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بملفات إدارة الموارد المائية والتركيب المحصولي لمختلف الزراعات والحد من التوسع في زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

وقال وزير الري، في تصريحات صحفية على هامش الإجتماع، انه تم تشكيل اللجنة التنسيقية بين الوزارتين من القيادات التنفيذية بالوزارتين خلال السنوات الاخيرة والتى عملت على بحث كافة الملفات المتعلقة بالزراعة والرى، وكان لها دور كبير في العمل على حل كافة القضايا العالقة مثل تحديد زمامات المحاصيل الشرهه للمياة وذلك بالتعاون بين قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة إستصلاح الأراضى وإصدار القرارات المشتركة التي تُنظم تلك الاجراءات مع تحرير محاضر وغرامات تبديد المياة للمخالفين.

Advertisements

من جهته، شدد وزير الزراعة على إنه تم الإتفاق بين الوزارتين على وضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه حيث تم التباحث حول وضع ضوابط للأستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية وإزالة كافة المخالفات التي تحدث مخالفة لهذه الضوابط.

وأشار وزير الري إلى استعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والرى في التوسع في إستخدام طرق الرى الحديثة في ضوء ما نعانية من تحديات مائية، مشيرا إلى ان الإجتماع إستهدف بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات فيما يخص مجالات الري والزراعة والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتم الاتفاق على سرعة الإنتهاء منها وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

وأكدا وزيرا الري والزراعة ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الاهداف القومية المشتركة التي تمثلها مشروعات الزراعة والرى وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل، جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة انجاز الاعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذي يمثل عصب الامن الغذائى في مصر.