التدخل السريع ينقذ سيدة ذوي إعاقة بلا مأوى تفترش الرصيف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا لسيدة من ذوي إعاقة بلا مأوى في العقد الخامس من عمرها تفترش الرصيف أمام مطلع كوبري أبوالعلا بالقاهرة.

على الفور توجه أعضاء الفريق لمكان تواجد السيدة وتبين أنها تدعى «ناهد. ع. ز» وتبلغ من العمر ٥٥ عاما وهي مطلقة ومبتورة القدمين ولديها أربعة أولاد وجميعهم متزوجين وتركوها في الشارع دون رعاية، كما تبين أنها تتقاضى الدعم النقدي تكافل وكرامة بمبلغ ٣٢٥ جنيه وصدر لها كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وبطاقة تموينية.نجح أعضاء الفريق في إقناعها للانتقال والعيش حياة كريمة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتم استقبالها بدار عقيلة السماع بحلوان.جدير بالذكر أن السيدة أم كلثوم كوكب الشرق هي من أسست هذه الدار وهي أول دار في مصر لرعاية المشردين.

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