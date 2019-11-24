شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الأقصر ينفذ سيناريو عملي لانحراف طائرة عن مسارها واشتعالها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء حسين سالم مدير مطار الأقصر الدولى، عن تنفيذ سيناريو عملي لانحراف طائرة عن مسارها الطبيعي وحدوث كسر في مجموعة العجل الأمامي وانشطار بجسم الطائرة وحدوث اشتعال نتج عنه وفيات ومصابين وعدد من الناجين.

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وأضاف مدير مطار الأقصر الدولي أن هذا السيناريو، الذي نُفذ اليوم الأحد، الغرض منه التدريب على مواجهة الطوارئ التي قد تحدث والأزمات التي تواجه المطار، موضحاً أن فرق الحماية المدنية، والطوارئ بالمطار تحركت وقامت بردة فعل سريعة تجاه ما تعرضت له الطائرة، مؤكدا أن هذا التدريب يساهم في زيادة قدرة العاملين على مواجهة الطوارئ التي قد تحدث بالمطار.

حضر التجربة اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، بتكليف من المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، واللواء طبيب خالد عبدالسلام رئيس قطاع المطابقة والسلامة بالشركة المصرية للمطارات، ومحسن الشامى مدير الإدارة العامة للازمات والكوارث والعديد من الجهات الأمنية والطبية.

من جانبه، قال السكرتير العام المساعد للمحافظة إن هذة السيناريوهات العملية توضح قدرة مطار الأقصر على مواجهة أي طارئ وان نجاحها هو نجاح للقائمين على المطار في حسن إدارة الازمة.

تجربة انحراف طائرة بمطار الأقصر

تجربة انحراف طائرة بمطار الأقصر