شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 25 قطعة أثرية متنوعة بحوزة عاطل أثناء عرضها للبيع بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بأسيوط، بإشراف العميد أحمد رفعت، مفتش المنطقة، من ضبط عاطل بحوزته 25 قطعة أثرية ترجع جميعها للصور الفرعونية واليونانية والإسلامية، نتاج حفر أثرى بمنزله بدرب الحمارة دائرة مركز القوصية.

وترجع الواقعة عقب ورود معلومات اللواء سامى غنيم مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام "حسن . ص . ت 42 سنة ويقيم بدرب الحمارة بمركز القوصية بأسبوط بحيازة بعض القطع الأثرية وقيامه بعرضها للبيع بداخل مسكنه بمركز القوصية أسيوط مقابل مبالغ مالية كبيرة .

على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة قامت مأمورية من شرطة مباحث الآثار بسوهاج برئاسة العميد أحمد رفعت العقيد إبراهيم حمدى رئيس قسم مباحث الآثار بأسيوط والعقيد أحمد حلمى معاون مباحث السياحة.

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وقام مفتش مباحث المنطقة ورئيس مباحث الآثار بأسيوط باستهداف مسكن المتحرى، وتم ضبطه عقب اختفائه، وبتفتيش المنزل عثر على حفرة دائرية الشكل وبعمق 5 أمتار وبعرض 1 ونصف متر تنتهى بسردابين من الناحية الغربية ومن الناحية القبلية .

وعثر على 25 قطعة أثرية متنوعه منها 5 أوان من الفخار مختلفة الأنواع والأحجام وترجع للعصر اليوناني، و9 مكحلة من الفخار عليها رسومات وزخارف مختلفة الأنواع والأحجام وترجع للعصر الفرعونى و3 أوان فخار ملونة وترجع للعصر الإسلامي 1 رحاية ترجع للعصر اليوناني الرومانى 7 قطع من الفخار على شكل عين إله الحياة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط والتحرى اعترف بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وأنه كان يقوم بعرضها للبيع بقصد الحصول على مبالغ مالية كبيرة، تم تحرير محضر بالواقعة برقم 6975 إدارى مركز القوصية، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

ومن جانبها أوضحت لجنة الآثار أن القطع جميعها أثرية وأن المنطقة أثرية وأن الشواهد الموجودة من كسر الفخار وناتج الحفر تدل على ذلك تم تعين الخدمات اللازمة وجار اتخاذ ما يلزم من إجراءات.