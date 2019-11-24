شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يلتقى قيادات السكة الحديد لبحث طلب إبقاء إدراتهم لمول محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المهندس كامل الوزير وزير النقل اليوم مع قيادات السكة الحديد والشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية لبحث أزمة سحب محلات وكافتريات وأكشاك محطة مصر من الشركة التابعة لهيئة السكة الحديد وإسنادها لإحدى الشركات الخاصة ومطالب عاملى الشركة الوطنية.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365" أن الوزير يناقش مع قيادات الهيئة والشركة الوطنية الوصول لحل يحقق أعلى إيراد للهيئة خصوصا أن الشركة الوطنية حققت إيرادات متدنية العام الماضى، حيث بلغ صافى ربحها من إجمالى أنشطتها بلغت 300 ألف جنيه.

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وأضافت المصادر أن الاتفاق مع المستثمر المحلى يحقق إجمالى إيراد لهيئة السكة الحديد من مول محطة مصر ومول محطة سيدى جابر يبلغ 1.1 مليار جنيه على مدار 15 عاما، مشيرة إلى أن قيادات هيئة السكة الحديد اتهمت عمال الشركة الوطنية باستغلال أكشاك محطة مصر لبيع مواد غذائية لصالحهم وليس لصالح الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد مما انعكس على انخفاض وتضاءل إيرادات هذه الأكشاك.

كانت وزارة النقل اسندت إدارة وتشغيل جراج رمسيس التابع لهيئة السكة الحديد إلى إحدى الشركات الخاصة بدلا من شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة المملوكة للهيئة بسبب الخسائر الشهرية التى يحققها الجراج المكون من 3 طوابق.

وقامت وزارة النقل بسحب إدارة الجراج الملاصق لمحطة من الشركة المملوكة للسكة الحديد واسندته للشركة الخاصة، كما اسندت إلى نفس الشركة الخاصة إدارة كافة الكافتيريات والاكشاك والمحلات التجارية الموجودة بمحطة مصر، حيث تم سحب كافة الكافتيريات والأكشاك والمحلات والمكاتب التى كانت الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم تتولى إدارتها واسنادها إلى نفس الشركة الخاصة.