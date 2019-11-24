شكرا لقرائتكم خبر عن جنايات الإسكندرية تحيل أوراق 11 متهما للمفتى بتهمة جلب مخدرات داخل البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، برئاسة المستشار مجدى محمد نواره، وعضوية المستشارين رفعت عامر وعمر سويدان وأمانة محمد البغدادى وصلاح خليل، قضية محاكمة 11 متهم لجلبهم مخدرات داخل البلاد عبر مركب صيد لفضيلة المفتى.

يذكر أن بدأت الواقعة فى مارس 2019 بدائرة قسم شرطة الجمرك بعد ضبط مركب صيد تحمل مخدر الحشيش وضبط التشكيل العصابى على متن المركب من محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ لجلب المخدرات داخل البلاد بقصد الإتجار من احد الدول الغربية والمتهم فيها حسن.ع.ح.47 سنة صياد من كفر الشيخ، مدحت.ا م 17 سنة صياد من كفر الشيخ، سعيد.م.ح 20 سنة صياد من رشيد، سعيد. ح.س 33 سنة صياد من كفر الشيخ، علاء.م م32 سنة صيادكفر الشيخ، فوزى..م ف 22 سنة طالب من البحيرة، أسامة.م.ف 25 سنة طالب من البحيرة، كريم.ج.م 27 سنةصياد من كفر الشيخ، علاء. م ا15 سنة صياد، شادى.م.ح، 20 سنة، صياد، سعيد.ا.ا 42 سنة صياد.

وتم ضبط 260 جوال بعضهم من العيش البنى بعدد 132 جوال والبعض الآخر من البلاستيك الابيض بعدد 128 جوالا وجميعهم بهم كمية كبيرة من الحشيش اللبنانى الملفوف بالقماش الابيض عليها أختام مختلفة.