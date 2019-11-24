الأوقاف تفتح باب التقدم للخريجين راغبى الخطابة بنظام المكافأة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين، بعدة شروط أبرزها أن يكون من خريجى جامعة الأزهر الشريف. واشترطت الأوقاف، فى راغبى التحسين أن يكون من خريجى الكليات الآتية: أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون بشعبتيها، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، كلية التربية جامعة الأزهر شعب: ( الدراسات الإسلامية، واللغة العربية ) بتقدير ( جيد جدًا ) فصاعدًا . وأتاحت الأوقاف، فرصة التحسين لجميع الحاصلين على درجة التخصص الماجستير أو العالمية الدكتوراه فى التخصصات المذكورة، علمًا بأنه يشترط للمتقدمين اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التى تجرى فى هذا الشأن، فى القرآن الكريم والخطابة والثقافة الإسلامية العامة، وفق ما تقتضيه مهمة الخطيب، وذلك خلال ( أسبوع ) من تاريخ الإعلان

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