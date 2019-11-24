شكرا لقرائتكم خبر عن ارتباك مروري في سموحة بسبب كسر مفاجئ في ماسورة مياه 12 بوصة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت منطقة سموحة وسط الإسكندرية، عصر الأحد، ارتباك شديد في حركة المرور بسبب كسر في خط مياه الشرب أثناء القيام بأعمال توسعة الطريق، ما أدى لإغراق طريق 14 مايو والشوارع المحيطة بالمياه.

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من جهته، قال المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إنه أثناء القيام بأعمال حفر لتوسعة الطريق اصطدم الحفار بماسورة قطر 800 ملى 12 بوصة ما ادى لكسرها واندفاع المياه.

أضاف «جابر» انه على الفور تم استدعاء مهندسى الشركة والفنيين المتخصصين للسيطرة على المياه وإصلاح الكسر، مشيرًا إلى غلق محابس المياه الرئيسة عن منطقة سموحة لحين اتمام عملية الاصلاح في اسرع وقت.

كسر ماسوره مياه بمحور المحموديه تغرق شوارع سموحه في الإسكندرية

كسر ماسوره مياه بمحور المحموديه تغرق شوارع سموحه في الإسكندرية

كسر ماسوره مياه بمحور المحموديه تغرق شوارع سموحه في الإسكندرية

كسر ماسوره مياه بمحور المحموديه تغرق شوارع سموحه في الإسكندرية

كسر ماسوره مياه بمحور المحموديه تغرق شوارع سموحه في الإسكندرية

كسر ماسوره مياه بمحور المحموديه تغرق شوارع سموحه في الإسكندرية

كسر ماسوره مياه بمحور المحموديه تغرق شوارع سموحه في الإسكندرية

كسر ماسوره مياه بمحور المحموديه تغرق شوارع سموحه في الإسكندرية

كسر ماسوره مياه بمحور المحموديه تغرق شوارع سموحه في الإسكندرية

كسر ماسوره مياه بمحور المحموديه تغرق شوارع سموحه في الإسكندرية

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