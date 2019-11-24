شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: اختياري للمنصب بالأمم المتحدة تقدير لدور مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد غادة والي مؤتمر صحفي على هامش الاحتفالية التي أقيمت اليوم الأحد، بمناسبة حفل اطلاق مشروع روضة السيدة زينب، وقالت «والي» عن أولوياتها في العمل بعد استلامها منصبها الجديد في الأمم المتحدة إن عمل المنظومة يعتمد على أربعة محاور هما الجربمة والمخدرات والفساد والإرهاب، وإن اختيارها لهذا المنصب يعكس تقديرا دوليا للدور المصري في الساحة الدولية وأعربت عن عميق شكرها وتقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذي رشحها لهذا المنصب.

وأضافت «غادة والى» أن هذه المهمة تشرف بتوليها منصب لمنصب وكيلا للسكرتير العام ومديرا تنفيذياً لمنظمة الأمم المتحدة المعنيه بمكافحة المخدرات والجريمة ومديرا عاما لمكاتب الأمم المتحدة في فيينا حيث أن منظمة الامم المتحدة للجريمة والمخدرات ولكنها منظمة تعمل على أربعة موضوعات اساسية هما الجريمة والمخدرات والفساد والارهاب فمقاومة الارهاب في الدول المختلفة والتعامل مع الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود وبناء القدرات للمجتمعات والحكومات للحد من الفساد وأن هذه المنظمة انشأت عام 97 ومقرها فيينا عاصمة النمسا.