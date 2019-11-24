شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال بلا مأوى» ينقذ سيدة بالشارع وينقلها لدور رعاية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تلقى فريق «أطفال بلا مأوى» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بلاغا يفيد بوجود سيدة بلا مأوي بشارع محمد على وعلى الفور توجه الفريق لمنطقة البلاغ، وتبين للفريق أن الحالة تدعى «ح. أ.» تبلغ من العمر 41 عاما والحالة تحتاج للصحة النفسية بناء على تشخيص الاخصائي النفسي بالوحدة والذي ان الحالة تعاني من اضطرابات نفسية حادة ووسواس قهري وليس لديها إدراك بالزمان والمكان والأشخاص، وتم نقل السيدة إلى الوحدة المتنقلة وتم عمل أنشطة معها وطمأنتها.

ونجح الفريق في نقلها وإيداعها بجمعية زوسر وقاموا بالتعامل مع الحالة وعمل نظافة شخصية وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلا مأوى من خلال الاتصال بالخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أطفال بلا مأوى» ينقذ سيدة بالشارع وينقلها لدور رعاية بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.