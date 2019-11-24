شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: توصيل الإنترنت على نفقة المدارس الخاصة وعدم تحميل ولي الأمر أي تكاليف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات النهائية لبدء تسليم 650 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بنظام التقييم المعدل التراكمى، حيث استلمت الوزارة الدفعة الأولى من الأجهزة تمهيدا لبدء تسليم الأجهزة للطلاب على دفعات بدءا من الأسبوع المقبل وحتى نهاية شهر ديسمبر. وتبدأ وزارة التربية والتعليم تسليم التابلت لطلاب المدارس على عدة مراحل تبدأ بالمحافظات الحدودية والنائية ثم محافظات القناة والصعيد ثم القاهرة الكبرى والدلتا.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المديريات التعليمية رسميًا لمابعة انتهاء تجهيز البنية التحتية والتكنولوجية لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، طبقا للاحتياجات والمتطلبات الفعلية لكل مدرسة. وخاطبت الوزارة المديريات التعليمية بضرورة إلزام جميع المدارس الخاصة بالبدء في التنفيذ للبنية التكنولوجية المطلوبة ،و التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات للبدء في تركيب الشبكات، على أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بدراسة فنية للاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتوفير البنية التحتية لجميع المدارس الخاصة، وتقوم بإعداد تقرير المعاينة والتكلفة حسب الاحتياجات والمتطلبات الفعلية لكل مدرسة، على أن تتحمل المدرسة التكلفة الفعلية للشبكات والفايبر.

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وأكدت الوزارة أن الهدف من ذلك هو توفير الدخول والوصول الآمن لمنصة الاختبارات الإلكترونية لجميع الطلاب المستهدفين «الصفين الأول والثاني الثانوى»، ويتم التجهيز ذلك تحت الاشراف الفنى للوزارة للوصول إلى منصة الاختبارات. وأعلنت الوزارة أن الطلاب سيؤدون امتحان الترم الأول في مدارسهم الخاصة، وستتابع الوزارة توفير التكلفة من المدارس دون تحمل ولى الأمر أعباء مالية.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم تحديد مواصفات الورقة الامتحانية لامتحان مادة الرياضيات الخاصة بالطلاب «المدمجين» في الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسى الأول 2019،2020.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى، يعقد الامتحان في كراسة امتحانية واحدة لجميع فروع المادة ويجيب الطالب في نفس كراسة الأسئلة وزمن الامتحان 3 ساعات، وتتكون الورقة الامتحانية من 4 أسئلة موضوعية وسؤال اختيار من متعدد «عدد البدائل 4»، وسؤال أكمل، ويتكون كل سؤال من 2 مفردة جبر و2 مفردة هندسة و1 مفردة حساب مثلثات ولا يطلب من الطالب رسم أي أشكال هندسية أو بيانية.

وبالنسبة للصف الثانى الثانوى القسم الأدبى، يعقد الامتحان في كراسة امتحانية واحدة لجميع فروع المادة ويجب الطالب في نفس كراسة الأسئلة وزمن الامتحان 3 ساعات وتتكون الورقة الامتحانية من 4 أسئلة موضوعية وسؤال اختيار من متعدد «عدد البدائل 4»، وسؤال أكمل، ويتكون كل سؤال من 2 مفردة جبر و2 مفردة هندسة و1 مفردة حساب مثلثات ولا يطلب من الطالب رسم أي أشكال هندسية أو بيانية، والنهاية الكبرى للمادة 40 درجة.