شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة المتهمين بقضية «فساد المليار دولار» لـ22 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد المليار دولار»، لجلسة 22 ديسمبر. صدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدو عبدالمجيد ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبدالستار.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد المليار دولار» إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة «تراى أوشن للبترول» وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول، تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن»، بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة «ocs» ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.