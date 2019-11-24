شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات بطلب النيابة الإدارية تغيير «أسماء قرى منافية للآداب» في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، بالطلب المقدم من النيابة الإدارية ظفي بلقاس بتغيير مسميات القرى والكفور التي تحمل دلالات منافية للآداب والأخلاق العامة في نطاق المركز.

وقال «قرقر» لـ«المصرى اليوم»: «هذا موقف محترم جدا من النيابة الإدارية في بلقاس، وانحياز لرغبات الأهالى، وسبق وتقدمت أنا وعدد من النواب بطلب للمحافظة بتغيير مسميات القرى التي تحمل دلالات غير اخلاقية».

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أضاف النائب: «الأهالى بتضرر من الأسماء دى، وبتؤكد أن أولادهم وبناتهم يتحرجون من ذكرها أمام زملائهم بالجامعات والمدارس وفى أي تجمعات، ونطالب المحافظ بتنفيذ توصية النيابة وطلباتنا في أسرع وقت».

أما النائب أحمد العوضى، عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين، فأعلن تقدمه بمذكرة للمحافظ لتغيير كل أسماء القرى التي تحمل دلالات شاذة، مقترحا تغييرها باسماء الشهداء.

وتقدم النائبان نبيل الجمل ومحمد عقل، عضوا مجلس النواب عن المنصورة، بطلب لتغيير اسم شارع بورسعيد بالمنصورة لاسم شارع ابن لقمان نسبة إلى متحف دار ابن لقمان، وهو مكان أسر الملك الفرنسي لويس التاسع.

كانت النيابة الإدارية في بلقاس وجهت خطابا رسميا لسكرتير عام محافظة الدقهلية، قالت فيه: «نرسل لسيادتكم مذكرة النيابة الإدارية بشأن وجود عدد من أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التي تحمل دلالات منافية للآداب العامة وذلك لاتخاذ اللازم نحو مراجعة تلك الأسماء وتغييرها».