شكرا لقرائتكم خبر عن الإعدام لعاطل قتل سائق تاكسي لسرقته بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد مهدي، ومحمد سامى بدرة، وسكرتارية خالد إسماعيل، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية، بالإعدام شنقا لعاطل متهم بقتل سائق تاكسي لسرقته بمدينة العاشر من رمضان.

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تعود أحداث القضية لشهر يونيو من العام الماضي، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية الأسبق، إخطارا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بمقتل «محمود. ع. م» 30 عاما سائق تاكسي متأثراً بإصابته بطلق خرطوش بالصدر.

كشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة «سعيد. أ. س» 21 عاما عاطل، ومقيم بدائرة مركز الحسينية، والذي كان يبحث عن عمل بمدينة العاشر من رمضان، وأثناء استقلاله تاكسي استغل وجوده بإحدى المناطق النائية وأراد تثبيت السائق وسرقته وعند مقاومته قام بقتله ولاذ بالفرار.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم بإحدى المزارع، وبحوزته السلاح المستخدم فرد خرطوش محلي الصنع. وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.