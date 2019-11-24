شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن القناطر الخيرية 8 ساعات غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، فرع القناطر الخيرية، عن إجراء غسيل دوري لشبكات المياه، الأمر الذي يترتب عليه ضعف وانقطاع المياه عن المدينة القناطر، غدا الإثنين من الساعة 10مساءً وحتى الساعة 5 فجرًا.

وأهابت الشركة، في بيان لها، الأحد، بالمواطنين والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وللإبلاغ عن أعطال المياه يرجى الإتصال على الخط الساخن بالفرع/ 01208141666