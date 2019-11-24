شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تستقبل وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس الشؤون الاجتماعية العرب، السيدة بسمة موسى إسحاقات وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، برفقة السفير علي العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وتناول اللقاء التحضيرات الخاصة بالدورة القادمة من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقرر انعقادها في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر بالمملكة الأردنية الهاشمية .

واستعرضت «والي» خلال اللقاء أهم الملفات التي سيتم مناقشتها في دورة الانعقاد القادمة بوصفها رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

كما تم التشاور بخصوص تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التضامن الاجتماعي بمصر ووزارة التنمية الاجتماعية بالأردن بشأن تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الرائدة في البلدين، خصوصا في مجالات الحماية الاجتماعية والقضاء على الفقر ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال اللقاء قدمت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية التهنئة لغادة والي على توليها منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة.

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