شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«البحوث الإسلامية» يناقش قضية «الإلحاد» في منتدى الحوار لمواجهة الأفكار الخاطئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجمع البحوث الإسلامية، الأحد، لقاءه الحواري الأول ‏حول «قضية الإلحاد» بعنوان: «لماذا يلحد الشباب؟.. مناقشة حوارية للأسباب وخطة العلاج»، وذلك ضمن فعاليات منتدى مجمع البحوث ‏الإسلامية للحوار، وفي إطار توجيهات الدكتور ‏أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بطرح القضايا الجدلية التي تشغل ‏اهتمامات الناس ومناقشتها بشكل منهجي وعلمي يبين لهم الرؤية ‏الشرعية الصحيحة فيها، ويحذرهم من الأفكار الشاذة والمضللة ‏التي ترتبط بتلك القضايا.‏

وافتتح د.نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اللقاء بقوله إننا كدعاة بحاجة إلى دراسة قضايا الإلحاد بصورة مباشرة وغير مباشرة لنتمكن من مخاطبة عقول الشباب وتأمين أفكار جميع أفراد المجتمع من كل فكر باطل أو معتقد خاطئ.

وأوضح الأمين العام أن سبب اختيار موضوع الإلحاد في استهلال ‏المنتدى الحواري، لأنه يؤرق نفوس فئات من الشباب بما يطرحه ‏من تساؤلات وتصورات تحتاج إلى منهج علمي في مناقشتها لبيان ‏الحقائق وتفنيد الشبهات من خلال المنهج التجريبي والمنهج العقلي‎.‎

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أضاف عياد أن المجمع يعمل على التعامل بمنهجية علمية مع واقع الحياة ومشكلات المجتمع المعرفية والفكرية المعاصرة لكي نتمكن من إيجاد حلول ناجحة لها وبناء جيل جديد يدرك خطر هذه المشكلات عليه وعلى الأجيال القادمة.

أشار الأمين العام إلى أن المنتدى يستهدف التعامل مع قضايا المجتمع ومخاطر التطرف والفكر التكفيري على وطننا بشكل خاص والبشرية بشكل عام، وطرح أهم القضايا المعاصرة والشبهات الشائكة والرَّدّ عليها من خلال النّخبة من العلماء والمثقفين تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

وقال الأمين العام للمجمع إنه من ‏المقرر أن يعقد المنتدى الحواري سلسلة من اللقاءات المهمة، وفق ‏خطة استراتيجية تحقق الأهداف الرئيسة في تجديد الخطاب الديني ‏من خلال طرح مجموعة من القضايا العصرية التي شهدت كثيرًا ‏من الجدال في الفترة الحالية وتم استغلالها من جانب أصحاب ‏المصالح الخاصة والقائمين على الترويج للفكر المتطرف.‏

فيما استهل د. عمرو شريف، المفكر الإسلامي، لقاءه الحواري بصورة إجمالية لتلك القضية الخطيرة قال فيها إن العصر القديم لم يشهد موجة إلحادية كتلك التي نراها الآن في العصر الحديث، وأن معظم مشاكل الإلحاد تعود في المقام الأول إلى الجوانب والعوامل النفسية لدى الشباب، وغياب الأهداف لدى الشباب، والعلاقة بين المادية وانتشار الإلحاد.

وقام الشريف بإجراء نقاشات مباشرة مع الحضور حول ما يطرحه الملحدون واستدلالتهم في شبهاتهم والأسلوب الأمثل للرد عليها.

أولى جلسات منتدى الحوار لمواجهة الأفكار الخاطئة

أولى جلسات منتدى الحوار لمواجهة الأفكار الخاطئة