شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستجيب لحالة سيدة مسنة وينقلها لدار رعاية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بنقل سيدة مسنة من ذوى الإعاقة، تجلس في الشارع بأول منطقة كوبري أبوالعلا، بوسط القاهرة، إلى إحدى دور الرعاية في حلوان، وذلك بعد ساعات من انتشار مشكلتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك». يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى برعاية المحتاجين ومحدود الدخل.

وكان نشر مجموعة من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشكلتها الخاصة بعدم توافر مسكن لها، وطلبها بتوفير غرفة وكرسي متحرك لتسهيل الحركة عليها، نظرًا لبتر ساقيها، واستجابة لذلك، وجه محافظ القاهرة، محمد كمال، مستشار محافظ القاهرة، ومديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، بالاتجاه إلى مقر تواجد السيدة واتخاذ اللازم، ونقلها إلى إحدى دور الرعاية، حيث تم اصطحابها إلى دار عقيلة السماع في حلوان.

محافظة القاهرة تنقل سيدة مسنة من ذوى الإعاقة من الشارع

محافظة القاهرة تنقل سيدة مسنة من ذوى الإعاقة من الشارع