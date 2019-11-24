شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» و «الإسكان» يعلنان تفاصيل تطوير منطقة روضة السيدة زينب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة بإطلاق تنمية مشروع روضة السيدة زينب، وهو أحد المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة لحي الروضة بمنطقة السيدة زينب «تل العقارب سابقا»>

شارك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة التضامن، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس النواب، والكابتن أحمد شوبير وحازم إمام وأشرف عبد الباقي وعدد كبير من الشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية.

وقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه تم تسكين 18 ألف أسرة بمحافظة القاهرة من المناطق العشوائية وغير الآمنة، وإن متوسط كل أسرة بها ما لا يقل عن 5 أفراد، مؤكدة أن العمل كان شديد الصعوبة، واستطاعت محافظة القاهرة أن تحل كل المشاكل التي تتمثل في أحقية الأهالي في الحصول على شقق بمنطقة روضة السيدة.

وأضافت أن مساحة المنطقة التى يستهدفها المشروع 7.5 فدان، ويبلغ عدد سكانها3561 نسمة وينفذ من خلال مكون تأهيل اجتماعى وتعديل للسلوك عن طريق تكوين مجموعات وروابط من الشباب بالمنطقة وتأهيلهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية وتعديل السلوك مثل نبذ العنف وتقبل الآخر وتأهيل المقبلين على الزواج.

وأوضحت أنه سيتم رفع وعى سيدات حى روضة السيدة من خلال إكسابهم العديد من المهارات الاجتماعية وتعديل السلوك والتعامل مع القضايا المختلفة منها التربية للأولاد، والتعامل السليم مع الأطفال والنظافة في المكان، وصحة المرأة وتنظيم الأسرة.

وذكرت الوزيرة أن المشروع يتضمن مكونا ثقافيا وتعليميا، حيث يتم تنفيذ مجموعة من البرامج الفنية المتنوعة منها مسرح وسينما الشارع، والتى تتضمن رسائل المشروع المختلفة، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات واعظى وواعظات الأزهر لنشر القيم وتنفيذ برنامج لمحو الأمية.

ووجهت الوزيرة التحية والتقدير لوزير الإسكان على التصميم المعماري المتميز لروضة السيدة زينب، خاصة أنها تتميز بطابع تاريخي فريد، كما ثمنت «والي» مجهود محافظ القاهرة في التعامل مع محافظة تعد من أكبر محافظات الجمهورية، مضيفة أن الارتقاء لا يكون فقط في الحجر لكن أيضا في البشر، مؤكدة أن المطلوب من الناس الحفاظ على المكان، كما للدولة دور في أن تعرف المستحق لبطاقات التموين ومعاش تكافل وكرامة وتمنحه، وأن تعرف من يقدر على العمل ونوجد له عملا مناسبا لقدراته ونعمل على تدريبه، وأن تعرف من يعاني من الأمراض وننظم له القوافل الطبية ونعرفه بالخدمات الصحية، وتتأكد الدولة من وجود تأمين صحي لهم.

ولفتت إلى أن الإيجار المدفوع في روضة السيدة هو نصف الإيجار في العشوائيات؛ حيث وصل الإيجار في المناطق العشوائية لنحو ١٠٠٠ جنيه بينما في روضة السيدة إلى ٣٠٠ جنيه.

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وأكدت «والي» أن المنظور الذي تم على أساسه تنفيذ المشروع هو منظور حقوقي؛ حيث إن المواطنين لهم حقوق ومتطلبات وعليهم أيضا واجبات، مضيفة أن المنظور الحقوقي يوازن بين الحق والواجب؛ حق الناس أن يعيشوا في مكان نظيف وواجبهم ألا يرموا مخلفات، حق المواطن أن يمارس أولاده الرياضة لعدم تعرض الأولاد لمخاطر الشارع وليس من حق أحد أن يشوه المباني والحفاظ على المكان خارجيا كما نحافظ على بيوتنا من الداخل، والحفاظ على النسق المعماري للمكان كما هو، والعمل على توعية الناس بالفرق بين الملكية العامة والخاصة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن المشكلة الحقيقية في المناطق العشوائية هى في الأساس مشكلة اجتماعية واقتصادية، وأنه تم تطوير المنطقة ونحن صممنا هذا المشروع بهذا التراث، نظرا لأنه في منطقة ذات طابع تاريخى.

ووجه «الجزار» التهنئة لوزيرة التضامن على المنصب الجديد، مؤكدا أن مشكلة العشوائيات ليست مشكلة عمرانية وإنما هي مشكلة اجتماعية واقتصادية يظهر وجهها القبيح في العمران ومنطقة السيدة زينب لها طابع تاريخي، لذا كان لابد من مراعاة مناسبة المشروع مع هذا الطابع، كما يجب أن يتناسب مع الطابع العمراني الذي تنتهجه الدولة.

وأضاف أنه مع نهاية هذا العام سوف نكون قد انتهينا من القضاء على الأماكن ذات الخطورة القصوى حيث يتم الانتهاء من تطوير 220 ألف وحدة سكنية جديدة في أماكن الخطورة الداهمة.

وتابع قائلا: «من يقولون إننا نعمل أبراجا للأغنياء فى العلمين الجديدة أو فى العاصمة الإدارية ينظر الى ما حدث من تطوير فى روضة السيدة والأماكن الأخرى التي نعمل على تطويرها».

وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بكافة الفئات، حيث تم تسليم كل الأشخاص الذين كانوا في منطقة الروضة قبل هدمها عقد شقة، وقيمة إيجار للشقة الأخرى التي سوف يسكن فيها لحين الانتهاء من تجهيز منطقة الروضة، لحين عودتهم إلى المكان مرة أخرى .

وأشار وزير الإسكان إلى أنه بنهاية هذا العام سوف نكون قد انتهينا من المناطق العشوائية ذات الخطورة الدائمة، وغير الآمنة التى تمثل خطرا على الأهالى حيث تم إنشاء 220 ألف وحدة سكنية في المناطق ذات الخطورة وغير الآمنة للمواطنين.

وفي بداية كلمته وجه محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال التهنئة للوزيرة لاختيارها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المنطقة التي سوف تنفذ فيها المبادرة تقع على مساحة تبلغ اكثر من 7 أفدنة في قلب القاهرة وهي منطقة يقطنها 600 أسرة في مساكن كانت غير حضارية وغير لائقة وتم تطويرها بالفعل وتحويلها من منطقة عشوائية الى منطقة حضارية ذات معمار تراثي على الطراز الفاطمي الإسلامي تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية الذي كانت أولوياته الاهتمام بالمواطن وتوفير حياة كريمة له، وقد تمت إعادة تسكين أهالي المنطقة في وحدات سكنية كاملة الفرش والتجهيز.

وفي ختام الاحتفال تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة «اسمعونا» المسند اليها تنفيذ المشروع، حيث قام بالتوقيع عن الوزارة عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، وعن المؤسسة الدكتور محمد فتحي رئيس مجلس الأمناء.

غادة والى تم تسكين 18 ألف أسرة بمحافظة القاهرة من المناطق العشوائية وغير الآمنة

غادة والى تم تسكين 18 ألف أسرة بمحافظة القاهرة من المناطق العشوائية وغير الآمنة

غادة والى تم تسكين 18 ألف أسرة بمحافظة القاهرة من المناطق العشوائية وغير الآمنة

غادة والى تم تسكين 18 ألف أسرة بمحافظة القاهرة من المناطق العشوائية وغير الآمنة

غادة والى تم تسكين 18 ألف أسرة بمحافظة القاهرة من المناطق العشوائية وغير الآمنة

غادة والى تم تسكين 18 ألف أسرة بمحافظة القاهرة من المناطق العشوائية وغير الآمنة

غادة والى تم تسكين 18 ألف أسرة بمحافظة القاهرة من المناطق العشوائية وغير الآمنة

غادة والى تم تسكين 18 ألف أسرة بمحافظة القاهرة من المناطق العشوائية وغير الآمنة

غادة والى تم تسكين 18 ألف أسرة بمحافظة القاهرة من المناطق العشوائية وغير الآمنة

غادة والى تم تسكين 18 ألف أسرة بمحافظة القاهرة من المناطق العشوائية وغير الآمنة

غادة والى تم تسكين 18 ألف أسرة بمحافظة القاهرة من المناطق العشوائية وغير الآمنة