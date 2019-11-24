شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمحسن سلامة: «الأهرام» تمثل 45% من قوة الصحافة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنها تمثل 45% من قوة الصحافة المصرية، من حيث القوة العمالية والقوة البشرية، مؤكدًا أن مشروع منصة رقمية جديدة للمؤسسة، هو مشروع خدمي جاء في وقت شديد الحساسية بالنسبة للصحافة المصرية بأشكالها، وهو تحدي مهم يجب موتجهته ودور مهم يجب التماشي معه.

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وأضاف، خلال إطلاق مؤسسة الأهرام اليوم، منصتها الرقمية في ثوبها الجديد، أن هذا المشروع كان حلم من أحلامه منذ توليه المسؤولية، أن نصل في 2025 لمؤسسة إعلامية ذكية كاملة، بها منصة إلكترونية ضخمة تجاري العصر الحديث، وراديو وتلفزيون، وبها الموارد للصرف على هذه الأنشطة.

وتابع: «هذا مشروع مهم، أهم ما في هذا الحلم الذي نسعى إليه، ونعمل له منذ أكثر من 6 أشهر، أن تكون هذه المنصة الأهم في الصحافة العربية، وتشبه منصة النيويورك تايمز وواشنطن بوست والجارديان، وهذا حلم نعمل عليه، وعقدنا العديد من الاجتماعات، وأطلقنا أعداد الزيرو، حتى نصل إلى هذه المنصة الضخمة المتطورة». وأكد «سلامة» أن هذه المنصة ستكون بداية لكل المؤسسات الصحفية القومية، وفور أن يستقر نموذج الأهرام، وفقًا لخطة الهيئة الوطنية للصحافة، ستنتقل لمؤسسات أخرى.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس التحرير، وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، على رأسهم عبدالله حسن وكيل أول الهيئة، والدكتور محمود علم الدين.