شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ثابت: «الأهرام» من أهم ١٠ صحف في العالم.. ولدينا ١٧٧٥ صحفيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي، علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، إن «الأهرام» من أهم ١٠ صحف في العالم، مضيفًا أنها حملت على ظهرها التاريخ، ولديها ٥ مليون صورة تاريخية جاهزة للعرض و١٥ مليون صورة تحتاج إلى ترميم.

وأضاف «ثابت»، في كلمته خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق البوابة الإلكترونية، أنه طول الوقت ننتقد حال الصحافة دون تقديم حلول لها، ولدينا ١٧٧٥ صحفيًا بالأهرام.

ووجه «ثابت» الشكر لكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام ومؤسسات الدولة، على تقديم حلول لتطوير أداء الصحافة، مؤكدًا أن الأهرام ستظل في الريادة كما عهدناها منذ ١٤٤عامًا.