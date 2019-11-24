شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يلتقى وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجون رود وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات والوفد المرافق له.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين البلدين، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة فى القضاء على الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على امتداد وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية خاصة العسكرية وسبل التقارب والتعاون العسكرى مشيرًا إلى استناد تلك العلاقات إلى العديد من الجهود والمواقف المشتركة لكلا البلدين، والتطلع لمزيد من التعاون العسكرى بكافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

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وأشار وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات إلى حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة الحالية والمستقبلية مزيدًا من التعاون المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء عددا من قادة القوات المسلحة.