"النقل" تسند إدارة جراح رمسيس ومول محطة مصر بالكامل لمستثمر محلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت وزارة النقل إدارة وتشغيل جراج رمسيس التابع لـ هيئة السكة الحديد إلى إحدى الشركات الخاصة بدلًا من شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة المملوكة للهيئة بسبب الخسائر الشهرية التى يحققها الجراج المكون من 3 طوابق. وأضافت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، أن وزارة النقل سحبت إدارة الجراج الملاصق لمحطة من الشركة المملوكة للسكة الحديد وأسندته للشركة الخاصة، كما اسندت إلى نفس الشركة الخاصة إدارة كافة الكافتيريات والأكشاك والمحلات التجارية الموجودة بمحطة مصر. وأوضحت المصادر أن مول محطة مصر ستتولى إدارته بالكامل الشركة الخاصة من أجل تحقيق أعلى إيراد لهيئة السكة الحديد، حيث تم سحب كافة الكافتيريات والأكشاك والمحلات والمكاتب التى كانت الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم تتولى إدارتها واسنادها إلى نفس الشركة الخاصة.

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