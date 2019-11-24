شكرا لقرائتكم خبر عن الكلية الحربية تستقبل الطلبة المقبولين بالكليات والمعاهد العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الكلية الحربية حفل استقبال للطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة من الدفعة (116) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2019.

بدأ الاحتفال بعرض الموسيقات العسكرية واستعراض حرس الشرف أمام منصة الكلية الحربية، أعقبه اصطفاف الطلبة المستجدين بأرض الطابور، كما شارك طلبة الكلية الحربية زملائهم الجدد فى الاحتفال باستقبالهم بالعرض العسكرى لمقاتلى الكلية من مختلف السنوات الدراسية يتقدمهم حملة الأعلام بأرض طابور الكلية الحربية.

وألقى أقدم طلبة الكلية الحربية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين وانضمامهم لزملائهم من طلبة الكليات العسكرية، وأكد على دعم الطلبة القدامى للطلبة المستجدين لخلق روح التعاون والولاء والانتماء للقوات المسلحة وردد الطلبة الجدد يمين الولاء.

Advertisements

وألقى مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين ونقل لهم تهنئة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدًا أن اختيارهم جاء بناءً على كفاءتهم ولياقتهم الطبية والرياضية والعلمية والنفسية، وأن الاختيار تم بكل نزاهة وحيادية من ضمن أكثر من مائة ألف طالب تقدموا للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية خلال هذا العام، مؤكدًا أن القوات المسلحة انتقت أكفاء الرجال لنيل أشرف المهام وأنه لا ولاء ولا انتماء إلا لمصر وقواتها المسلحة، مشيرًا إلى أنهم صفوة الصفوة من شباب مصر وأن الاختيار مثل كافة فئات وطوائف المجتمع المصرى ومن كافة المستويات الاجتماعية لهدف واحد وهو اختيار الأفضل للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

وأشار الطلبة الجدد إلى اعتزازهم بالانتماء إلى العسكرية المصرية العريقة، معبرين عن فرحتهم العارمة بتحقيق أحلامهم فى الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية لتتواصل مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة جيلًا بعد جيل.

وأعرب أهالى الطلاب المستجدين خلال حفل الاستقبال عن سعادتهم الغامرة لانتماء أبنائهم للقوات المسلحة وأكدوا أنهم لن يبخلوا عن وطنهم بأى من أبنائهم لتبقى رايات مصر عالية خفاقة فى عنان السماء.