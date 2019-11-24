شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة فى واقعة وفاة الطالبة شهد: رفقا بالقوارير.. وارحموا المرضى النفسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر النائب العام بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى القضية رقم 7583 لسنة 2019 إدارى الوراق، لعدم الجريمة؛ وذلك فى واقعة وفاة الطالبة شهد أحمد كمال؛ بعد ثبوت انتفاء الشبهة الجنائية فى وفاتها.

وتهيب النيابة العامة بأولياء الأمور أن يرفُقوا بالقوارير، أن يمنحوا بناتهم قسطًا من أوقاتهم، أنصتوا إليهن، وشاركوهن آلامَهن وآمالَهن، اطمئنوا وطمئنوهنَّ، وإن وجدتم من فتياتكم أو فتيانكم مرضًا فعالجوهم، فإن المرض النفسى داءٌ كأى داء، لا خجل فيه ولا حياء، والاعتراف به أول أسباب الشفاء، فأغيثوهم بالعلاج والدواء، قبل أن ينقطع فيهم الرجاء.

وناشدت النيابة العامة جميع أطياف المجتمع أن يضعوا الأمر فى نصابه، أن ينظروا إلى المرض النفسى كما ينظرون إلى سائر الأمراض، أن يقوا أصحابه شرور نظراتهم، أن يرحموهم من همزهم ولمزهم؛ لا تغلقوا أمامهم أبواب العلاج، كما تناشدهم جميعًا الرفق بأنفسهم؛ لا تجزعوا، جدوا واجتهدوا وثابروا واطمئنوا؛ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يتمنين أحدُكم الموت لضر أصابه.