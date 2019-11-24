شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى وفاة طالبة الصيدلة شهد أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر النائب العام بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى القضية رقم 7583 لسنة 2019 إدارى الوراق، لعدم الجريمة؛ وذلك فى واقعة وفاة الطالبة شهد أحمد كمال؛ بعد ثبوت انتفاء الشبهة الجنائية فى وفاتها. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن معاناة الطالبة شهد أحمد من أزمة نفسية خلال أوقات متقطعة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وبعد التحاقها بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس انتقلت من محل إقامتها بمدينة العريش؛ للإقامة مؤقتًا بوحدة سكنية استأجرها والدها بمدينة الإسماعيلية، أقامت فيها مع صديقة لها، وذلك لتكون قريبة من جامعتها، ومنذ شهر سابق على وفاتها عادت إليها ذات الأزمة النفسية والتى سببت لها أرقًا منعها من النوم أكثر من ساعتين يوميًا، ولاستمرار معاناتها؛ اتصلت بوالدتها قبل وفاتها بأسبوع واحد وطلبت منها الحضور إليها، فانتقلت والدتها للإقامة معها، ثم عرضتها على أحد الأطباء النفسيين بمدينة الإسماعيلية يوم الخامس من نوفمبر الجارى، وخلال كشفه عليها أخبرته بأن أفكارًا سيئة تراودها وأن من تلك الأفكار أنها ستموت، وانتهى إلى معاناتها من الوَسوَاس القهري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة: لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى وفاة طالبة الصيدلة شهد أحمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.