فيديو.. غادة والى بعد توليها منصب أممى: أحيى الخليج 365 على تغطيتها الرائعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى أول فاعلية بالوزارة بعد تقلدها منصب لمنصب وكيل السكرتير العام ومديرا تنفيذياً لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة ومديرًا عاما لمكاتب الأمم المتحدة في فيينا بالشكر لجريدة ”الخليج 365” قائلة:"أحيى الخليج 365 على تغطيتها الإعلامية الرائعة خلال الفترة الماضية " .

وفى ردها على سؤال ”الخليج 365”، حول أولوياتها فى العمل بعد استلامها منصبها الجديد فى الأمم المتحدة، أكدت أن عمل المنظومة يعتمد على 4 محاور هى الجريمة والمخدرات والفساد والإرهاب وأن اختيارها لهذا المنصب يعكس تقديرا دوليا للدور المصرى فى الساحة الدولية وأعربت عن عميق شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى رشحها لهذا المنصب.

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