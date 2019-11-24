شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: حرس الحدود التركى يقتل لاجئًا سوريًا حاول العبور إلى أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المرصد السورى إن السلطات التركية قتلت، اليوم الأحد، لاجئا من محافظة إدلب حاول العبور نحو أراضيها، جاء ذلك بحسب ما ذكرته "العربية" فى خبر عاجل قبل قليل. واستمرارا لمسلسل جرائم النظام التركى فى سوريا، استهدفت تركيا والفصائل الموالية لها بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالى، أمس السبت، ما أدى إلى نزوح مزيد من العائلات هربا من القصف المتواصل على المدينة، فيما وصفت الإدارة الذاتية الهجوم بالهمجى، وطالبت بفرض عقوبات على أنقرة لوقف عدوانها. Advertisements

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