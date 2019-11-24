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مركز التطعيمات القومى يحذر من مضاعفات الإنفلونزا وينصح بالبعد عن مسبباتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مركز التطعيمات القومى من مضاعفات الإنفلونزا خاصة مع زيادة برودة الجو وطالب المواطنين بتوخى الحذر والبعد عن مسببات انتقال المرض.

 

وطالب مركز التطعيمات القومى بتجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والغير جيدة التهوية مع الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم وتجنب ملامسة العين والأنف بها والحرص الحرص على تناول كميات كبيره من السوائل والمشروبات الدافئة والاكثار من الفواكه والخضروات الغنيه بفيتامين سى الذى يقوى جهاز المناعة.

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ونصح المركز بتغطية الأنف والفم عند الكحة أو العطس والتخلص من المناديل الورقية المستخدمة فور استخدامها وعدم الاحتفاظ بيها.

 

ويعد التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية هو أكثر الطرق ضمانا للوقاية من الإصابة وتجنب حدوث المضاعفات لما يحققه اللقاح من فاعليه ونسب مرضيه من الوقاية ضد الإصابة بهذا الفيروس.

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