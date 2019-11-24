وكيل الأزهر يتفقد عددًا من المعاهد المُتقدمة لاعتماد الجودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تفقد وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، والدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم الأزهري، اليوم الأحد، عددا من المعاهد الأزهرية المتقدِّمة للاعتماد من الهيئة في الفصل الدراسي الأول لهذا العام.

وأوضح الشيخ صالح عباس، في بيان اليوم، أن الأزهر الشريف يُولي المعاهد أَولَويّةً متقدّمة لتطبيق معايير جَودة التعليم؛ باعتبارها أحد المداخل الفَعّالة لإصلاح التعليم وتطويره وتحديثه، وَفقًا لمَعاييرَ قَوميّةٍ تتلاءم مع المَعاييرِ القياسية والدولية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان الجَودة والاعتماد.

جدير بالذكر أن الأزهر كان قد تقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لاعتماد عدد من المعاهد الأزهرية في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي (2019-2020) بعدد 134 معهدًا أزهريًا على مستوى الجمهورية، منها 3 معاهد أزهرية خاصَّة.

وقال الشيخ صالح عباس إنه يتم حاليا تجهيز عدد من المعاهد والروضات لزيارات لاحقة بهدف اعتماد الجودة، وتضم 42 معهد رياض أطفال، 55 معهدا ابتدائيا أزهريا، 30 معهدا إعداديا أزهريا، 7 معاهد ثانوية أزهرية، في شتى محافظات الجمهورية تتصدرها محافظة الدقهلية بـ 20 معهدًا متقدمًا للاعتماد، تليها محافظة البحيرة بـ 14 معهدا، ثم محافظة أسيوط بـ 10 معاهد.