أنيسة حسونة: الكرة دون جماهير ليس لها طعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ قرار بعودة الجماهير إلى الملاعب، خاصة مع التزام الجماهير خلال بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.
وشددت النائبة، في بيان اليوم، على دور الجماهير في دعم الرياضة المصرية، وتعزيز تطورها، مضيفة: "لا يوجد ما يستدعي استمرار منع الحضور الجماهيري للمباريات ويجب فتح المجال للحضور، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان الالتزام بقواعد التشجيع".
وأشارت إلى أن الجماهير دائمًا ما تقوم بدورها سواء في مساندة الأندية في المسابقات الإفريقية، أو مساندة المنتخبات في كل المحافل الدولية، وأن قرار عودتها للملاعب يمثل عودة الحياة من جديد للكرة المصرية التي تأثرت كثيرًا للخلف أندية ومنتخبات بغيابهم.
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