"المصرية لنقل الكهرباء" توقع عقدًا لتوسيع محطة محولات "توشكى 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم الأحد، عقد مشروع توسيع محطة محولات "توشكى 2" مع شركة السويدي (D&T)؛ وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأمين التغذية الكهربائية لمنطقتي توشكى والعوينات.

وقالت رئيس الشركة المهندسة صباح مشالي - عقب التوقيع - إن هذا العقد يتضمن تنفيذ توسيع محطة محولات "توشكى 2" القائمة بمهمات جهد 500 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS)، وعدد (2) محول سعة 750 م.ف.أ، وعدد (4) ممانعات حثية سعة 100 م.فار اللازمة لربط محطة محولات "توشكى 2" بمحطة محولات بنبان (3) مع الخلايا اللازمة لتركيب الممانعات.

وأضافت مشالي أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بإنهاء إجراءات الطرح والتعاقد في وقت قياسي؛ لتنفيذ المشروع.. مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ حوالي 696 مليون جنيه؛ يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد.

وتأتي تلك الجهود تأكيداً للجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة للمواطنين.