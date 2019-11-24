"الأزهر للفتوى" يستقبل وفد ملتقى شباب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الأحد، وفدًا من ملتقى شباب إفريقيا، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، في الفترة من 20 وحتى 26 نوفمبر الجاري، تحت شعار: "بنكمل بعض"، ويضم شبابًا من 25 دولة إفريقية.
وتفقد وفد ملتقى شباب أفريقيا أقسام المركز المتنوعة، وتعرف على دوره الدعوي والتوعوي، ودعمه للمسلمين في العالم، ودعم سبل التعايش السلمي بين الشعوب، وخاصة في القارة الإفريقية.
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