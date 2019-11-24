"حماية المستهلك": مبادرة لحل شكاوى المواطنين ببني سويف.. الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلن جهاز حماية المستهلك، إطلاق نسخة جديدة من مبادرة اليوم المفتوح لحل شكاوى المواطنين الأربعاء المقبل، وذلك بالصالة المغطاة في استاد محافظة بني سويف في الساعة 8 صباحًا، بالتنسيق مع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، وكافه أطراف المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاعين الخاص والحكومي.

وقال رئيس الجهاز راضي عبد المعطي، في بيان اليوم الأحد: إنه من المقرر أن يشارك بالمبادرة كافة أطراف المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاعين الخاص والحكومي (مياه - كهرباء - غاز - شركات الاتصالات - السيارات - الأجهزة الكهربائية - السلع - الخدمات).

وأضاف: "أنه سيتم نشر مراكز صيانة متنقلة في الميادين العامة لخدمة المواطنين، والانتقال الفوري لأي موقع ترد منه شكاوى خاصة بالسلع والأجهزة الكهربائية والسيارات، الأمر الذي سيحقق تواجدًا ميدانيًا وتفاعلًا سريعًا مع المواطنين.

وأوضح عبد المعطي أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية الدولة بالاهتمام بمشكلات المواطنين، وسرعة التجاوب معها والعمل على حلها، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك، ومواجهه الاحتكار وإيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة (ديوان عام محافظه بني سويف - مديرية الأمن - مباحث التموين - الطب البيطري - مصلحه الدمغة والموازين - الإدارة المركزية للصيدليات)؛ لتنظيم حملات رقابية لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، ومواجهة الاحتكار من خلال الحملات التي ستشنها سيارات الضبطية القضائية التي ستجوب المحافظة يوم المبادرة؛ ليكون هناك تكامل ومتابعة مستمرة وتنسيق تام بين الجهات للقضاء على أية ممارسات سلبية تضر بالمستهلك.

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ولفت إلى أنه تم التنسيق مع رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن أحمد، لإقامة ندوة تثقيفية توعوية بعنوان (دور الدولة في حماية المستهلك) للتوعية بمفاهيم وحقوق المستهلك، وآليات حصول المواطن على حقوقه في مجال المنظومة الاستهلاكية، والتي يؤكدها قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنه 2018، وإبراز دور الدولة في الاهتمام بضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك بمشاركة طلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ورموز من المجتمع المدني بنطاق المحافظة.

وأوضح عبد المعطي أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن (19588) أو عبر رقم الواتس آب (01030000602)؛ لتلقي شكاوى المستهلكين بالمحافظات، أو رقم الواتس آب (خدمة المواطن رقيب) 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز (WWW.CPA.GOV.EG)، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.

ونوه بأن الجهاز على استعداد تام لتلقي كافه الشكاوى التي ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحفية، وأهاب المواطنين بالإبلاغ عن أيه ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أية معلومات بشأنها.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية، موجهًا رسالة للتجار ومقدمي الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات.