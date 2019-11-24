ضبط شاب اعتدى على طفل بـ"كلب شرس" ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

في يوليو من عام 2018، ثورة غضب اجتاحت منصات السوشيال ميديا لدى تداول مقطع فيديو، يرصد اعتداء شاب على آخر مستخدما كلب شرس، لتتحرك قوات الأمن سريعًا بعد فحص المقطع وتحديد هوية المتهم ويدعى سيد "سيكا" بمنطقة بولاق الدكرور، وتقديمه للمحاكمة، وظن البعض أن الأمر لن يتكرر، إلا أن الأمر تكرر ثانية مساء أمس السبت.

فيديو قصير لا يتجاوز الدقيقة والنصف، تداوله مستخدمو موقع "فيسبوك" خاصة الصفحات المهتمة بأخبار منطقة بولاق الدكرور، ذات الكثافة السكانية المرتفعة، يرصد لحظة تهديد فتى لطفل بكلب شرس، ليعيد للأذهان واقعة "سيد سيكا".

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اجتاح الفيديو منصات السوشيال ميديا وسط مطالبات بسرعة ضبط الجناة، حتى أن والد الضحية "سيف" 12 سنة، ناشد قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بالقبض على المتهم خاصة تكرار شكوى أهالي المنطقة -لاسيما الفتيات- من مضايقاته لهن.

الطفل أصيب بجرح في الساعد الأيسر متأثرا بغرس الكلب الشرس أسنانه بذراعه، ويخضع للعلاج بمستشفى بولاق الدكرور العام.

في أقل من 24 ساعة، ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على المتهم وشهرته "سيد أوشا" 16 سنة، والتحفظ على الكلب فصيلة "بيتبول" تنسيقا مع مديرية الطب البيطري.