24 ساعة هروب.. مرتكب "جريمة السيف" يسلم نفسه لقسم الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تدم رحلة هروب عامل بمحل دواجن طويلا، 24 ساعة فقط قضاها العامل متجولا بين الشوارع فارا من ملاحقة الشرطة حتى قرر إنهاء تلك القصة، وحضر لتسليم نفسه معترفا بجريمته.

مصدر أمني مسؤول قال في تصريحات لمصراوي إن المتهم يخضع للاستجواب حاليا من قبل ضباط قسم شرطة الهرم؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

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ترجع تفاصيل الواقعة إلى مساء أمس السبت، تلقى العميد عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل بمنطقة الطوابق.

انتقلت قوة بقيادة العقيد محمد نبيل مأمور قسم الهرم، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة، وعثر على جثة "أم محمود" بها طعنات متفرقة بالجسم في بركة من الدماء.

تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، ومعاونيه الرائد هاني عجلان والنقيب مصطفى لاشين، توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج الضحية "فرارجي" واعتدى عليها بسيف مسددا إليها نحو 40 ضربة وفر هاربا؛ بدعوى شكه في سلوكه.