مصدر أمني: القبض على خليل رزق ليس له علاقة بنشاطه العمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: صرح مصدر أمني بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على خليل رزق، موضحا أن مسألة القبض عليه ليست لها علاقة بنشاطه العمالي. وأشار المصدر إلى أن رزق محبوس في إطار إجراءات قضائية، وأن القضية المتهم فيها غير مرتبطة بنشاطه العمالي

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