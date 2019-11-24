"موتيسكل وقف ورموا الجثة".. تفاصيل جديدة في "جريمة المريوطية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

دراجة نارية توقفت أمام ترعة المريوطية صباح الأحد، ترجل قائدها صحية سيدة يحملان جسما غريباً أسرعا بالتخلص منه بمياه المصرف إلا أن مفاجأة غير متوقعة بددت خطتهما، تصرفات الاثنين كانت محل ملاحظة سائق.

ترك الرجل والسيدة الجسم غريب الأطوار، واستقلا "الموتيسكل" في محاولة لترك المكان سريعا، مما دفع السائق لمطاردتهما حتى تمكن من السيطرة عليهما وضبطهما.

ما سبق يلخص تفاصيل ما جرى في العاشرة صباحًا، عندما تمكن شابا بمساعدة الأهالي من ضبط رج وسيدة حال تخلصهما من جثة ملفوفة بأكياس بلاستيكية على مقربة من أحد الفنادق وشركة أدوية.

36ثانية مصورة التقطها هاتف أحد الأشخاص لدى ضبط المتهمين، وقالت المتهمة: "هو اللي اتهجم عليا.. كان عاوز يقتل عيالي" مضيفة "السكينة كانت على رقبتنا" بينما اكتفى شريكها بالصمت.

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وروى شاهد عيان تفاصيل ضبط المتهمين، مؤكدًا: "الموتيسكل وقف ورموا حاجة كبيرة في شكارة.. طلعت جثة" مضيفًا أن المتهمين لاذا بالهرب فور رؤيتهما له مما دفعه لملاحقتهما "جريت وراهم وقفلت عليهم بالعربية" وتحفظ عليها بمساعدة الأهالي لحين وصول الشرطة.

وشكل اللواء محمود السبيلي، مدير مباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة كاملة، والوقوف على أسباب ارتكاب الجريمة.

بدورها، فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط موقع العثور على جثة ملفوفة في أكياس قمامة بلاستيكية لدى شروع رجل وسيدة في التخلص منها بترعة المريوطية.

ويوالي الخليج 365 نشر تفاصيل الواقعة فور ورودها.. للمتابعة اضغط هنا