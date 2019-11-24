مصر | اختلفوا على سعر المخدرات.. استعجال تقرير الطب الشرعي في طعن شاب على يد صديقه بدار السلام

استعجلت نيابة دار السلام تقرير الطب الشرعي الخاص في واقعة طعن شاب علي يد صديقه بسبب خلافات بينهم علي سعر المخدرات في منطقة دار السلام.

وكشفت مناظرة النيابة في وقت سابق، عن جثة المجني عليه أنها لشاب في العقد الثاني من العمر وبها ثلاث طعنات متفرقة بالجسم مما أدت إلى وفاته في الحال.

وأمرت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد علام، مأمور قسم شرطة دار السلام، مفاده وقوع جريمة قتل بشارع مصر حلوان الزراعي.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث بقيادة المقدم وسام عطية، رئيس المباحث، والنقيب محمد عبدالحليم، معاون أول القسم، إلى مكان الحادث، وعثر على جثة "م. ع"، وشهرته "بالوظة"، مصابًا بـ3 طعنات.

وبعمل التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه وعمره 21 سنة، بسبب الخلاف على المخدرات، وبالعرض على اللواء محمد منصور، مدير الأمن، أمر بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.