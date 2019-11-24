مصر | "مواطن" كلمة السر في ضبط رجل وسيدة ألقيا جثة بالمريوطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مواطن" كلمة السر في ضبط رجل وسيدة ألقيا جثة بالمريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن المتهمين بإلقاء جثة شخص بمنطقة المريوطية، شاهدهما شخص حال إلقائهما الجثة، وبرؤيتهما له حاولا الهرب، إلا أنه لاحقهما وتمكن من ضبطهما بمساعدة الأهالي، وبينت معاينة رجال المباحث أن الجثة لرجل.

وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في إلقاء القبض على رجل وسيدة حال قيامهما بإلقاء جثة بمنطقة المريوطية، بنطاق قسم شرطة الهرم، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.