مصر | "غير مرخصة".. حبس 14 متهما لحيازتهم أسلحة نارية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غير مرخصة".. حبس 14 متهما لحيازتهم أسلحة نارية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس 14 متهمًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم أسلحة وذخائر غير مرخصة بالجيزة، فيما طلبت النيابة التحريات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ضبط بحوزتهم 11 فرد خرطوش، وبندقيتين خرطوش ماركة بامب أكشن، وطبنجة، بالإضافة إلى ضبط 50 طلقة مختلفة الأعيرة، وطلبت النيابة ارسال المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها.

وتمكنت مديرية أمن الجيز من ضبط متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، لمواجهة انتشارها، خاصة الأسلحة الخرطوش محلية الصنع، وذلك خلال حملة أمنية أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع، فتم إحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

