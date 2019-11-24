مصر | التحفظ على 22 ألف قرص أدوية نفسية محظور تداولها بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحفظ على 22 ألف قرص أدوية نفسية محظور تداولها بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مصر الجديدة الجزئية، التحفظ على 22 ألف قرص أدوية مهربة جمركيا ومحظور تداولها، كما أمرت بحجز مالك المخزن 24 ساعة على ذمة التحريات لحين ورود تحريات المباحث.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط إدارة مباحث رعاية الأحداث، مفادها أن مالك مخزن فى مصر الجديدة، يحوز كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركيًا، والغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والمحظور تداولها بالبلاد داخل المخزن ملكه، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتم استهداف المخزن بمعرفة ضباط مباحث إدارة رعاية الإحداث، بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة،حيث أمكن ضبط "م. م.ع" 55 سنة مسئول عن المخزن، وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمُهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والغير مسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد.

وعثر داخل المخزن على كمية من عقار بريجابالين المخدر مدرج بالجدول الثالث مخدرات وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية مدرج بالجدول الأول مخدرات، بإجمالي 6330، كما تم ضبط أدوية مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظور تداولها داخل البلاد بإجمالي " 11252 قرص، 7 برطمان، 8 زجاجة، 65 امبول، 2 علبة كريم، 33 كيس فوار" كما تم ضبط كمية من الأدوية التالفة نتيجة تخزينه بطريقة تؤثر على صلاحيته بإجمالي " 5405 قرص، 15 امبول، 13 قلم أنسولين، 22 علبة لبوس، 6 حقن، 5 زجاجات، 3 عبوة قطرة ".

وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.