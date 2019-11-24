مصر | "إحنا عمال رش مبيدات".. سقوط أخطر عصابة لسرقة المساكن بأكتوبر

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف مفتشي القطاع مفادها قيام عاطل السابق اتهامه فى 10 قضايا "، وعاطل السابق اتهامه في القضية "سرقة متجر" ؛ وبتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بانتحال صفة عمال رش مبيدات بالشقق متخذان من دائرة قسم أول أكتوبر مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفرت عن ضبطهما بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها وإعترفا بإرتكابهما 26 واقعة.

وتم بإرشاد المتهمان ضبط جميع المسروقات ( 13 هاتفا محمولا - 18 لاب توب - مبلغ 1500 جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

